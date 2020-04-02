Рослесхоз рекомендовал регионам Дальнего Востока закрыть доступ в лес

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что многие народные средства, которые местные жители считают эффективными против коронавируса, будут оказывать положительный эффект, если использовать их, находясь на изоляции.

Янтарь — лучшее средство в борьбе с коронавирусом, но он помогает только дома. Когда вы дома с ним сидите — он помогает, а на улице не работает, — пошутил Ведерников...