Регионы

Рослесхоз рекомендовал регионам Дальнего Востока закрыть доступ в лес

16:35, 02 апреля 2020
Фото: Jiang Hongjing/Xinhua/Global Look Press

Власти Забайкалья должны ограничить доступ жителей в лес из-за пожаров. Соответствующую рекомендацию дал оперативный штаб по тушению лесных пожаров Рослесхоза.

Минприроды региона обязали обеспечить оперативность обнаружения лесных пожаров и привлечение для их тушения сил и средств.

В настоящее время в лесах Забайкалья ведётся тушение 16 лесных пожаров на площади 973 га, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что для эффективной борьбы с лесными пожарами необходимо создать новую систему взаимодействия служб. Он пояснил, что лесные пожары находятся в зоне ответственности Рослесхоза.

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