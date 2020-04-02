Рослесхоз рекомендовал регионам Дальнего Востока закрыть доступ в лес

Власти Забайкалья должны ограничить доступ жителей в лес из-за пожаров. Соответствующую рекомендацию дал оперативный штаб по тушению лесных пожаров Рослесхоза.
Минприроды региона обязали обеспечить оперативность обнаружения лесных пожаров и привлечение для их тушения сил и средств.
В настоящее время в лесах Забайкалья ведётся тушение 16 лесных пожаров на площади 973 га,
Как писал NEWS.ru, вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что для эффективной борьбы с лесными пожарами необходимо создать новую систему взаимодействия служб. Он пояснил, что лесные пожары находятся в зоне ответственности Рослесхоза.
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