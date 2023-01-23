Рогов: ВСУ отступили из села Каменское Запорожской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ отступили из села Каменское, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия.

Благодаря нашим наступательным действиям боевики Зеленского выбиты из села Каменское и в данный момент находятся в северных окрестностях села. Село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра, — отметил Рогов.

Рогов отметил, что взятие Каменского позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью.

Ранее Владимир Рогов заявлял, что российская армия продолжает наступление в Запорожской области в районе городов Орехов и Гуляйполе. Он отметил, что ВС РФ сохраняют инициативу в ходе своего продвижения.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Глава государства признался, что не может озвучить конкретные шаги мобилизационных процессов. Украинский лидер при этом не стал называть число резервистов, которое ВСУ должны привлечь по его приказу.