Рогов рассказал о новой тактике ВСУ на Запорожском направлении Рогов: ВСУ сменили тактику на Запорожском направлении и стали вгрызаться в первую линию обороны

Фото: МО Украины

Украинские военные сменили наступательную тактику на Запорожском направлении в зоне СВО, теперь они стараются небольшими группами вгрызаться в первую линию обороны ВС РФ, рассказал в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, смена стратегии связана с неудачными «мясными штурмами», когда пехоту бросали волнами на убой.

Сейчас у них на смену пришла новая тактика: боевики атакуют небольшими группами на быстрых внедорожниках и бронированных пикапах, пытаясь вгрызаться в нашу первую линию обороны, — сказал Рогов.

Он отметил, что российские войска оперативно купируют и отбивают все попытки наступления ВСУ.

Ранее Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку подразделений на Запорожском направлении. По его словам, причиной маневров стали потери и невозможность продолжать активные действия.

До этого Рогов заявлял, что провальные попытки организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении заставили ВСУ начать перегруппировку. Он добавил, что также Украина подтягивает в регион резервы в надежде атаковать снова.