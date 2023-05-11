Рогов опроверг сообщения о контрнаступлении Киева в Запорожье Рогов не подтвердил информацию о контрнаступлении Киева на Запорожском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале опроверг информацию о крупномасштабном контрнаступлении Киева на Запорожском фронте. Он уточнил, что в оперативном порядке удалось связаться с некоторыми из тех, кто «стоит на защите этих рубежей». Они также не подтвердили информацию, распространенную в Интернете.

О наступлении на Запорожском направлении. Дорогие друзья, информацию о начале полномасштабного наступления на запорожском фронте не могу подтвердить, — подчеркнул Рогов.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали проводить операцию по окружению ВС РФ на Артемовском направлении. По словам военкора, в районе Соледара обстановка тяжелая. Поддубный предположил, что в ближайшие сутки украинская армия начнет наращивать усилия на юге. Минобороны РФ информацию не подтверждало.

В свою очередь корреспондент KP.RU Александр Коц также написал о начале контрнаступления ВСУ. По его словам, украинские танки идут по объездной Харькова в сторону границы с Россией. Военкор признался, что воспринял бы это за вбросы, если бы не свидетельства его знакомых, «проверенных людей».