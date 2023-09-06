Рогов опроверг отступление из Работино RTVI: Рогов заявил, что Работино находится под огневым контролем ВС РФ

Практически все Работино находится под огневым контролем российской армии, потому что на высотах, расположенных южнее села, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, вывода войск или отступления из села не было.

И сама территория (Работино) хорошо пристрелена, <…> ситуация стабильная, контролируемая. Никаких выводов войск или отступлений не произошло. Классические качели войны. И мало того, наши ребята, находясь в активной обороне, еще время от времени предпринимают контратаки, — заявил Рогов.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска оставили населенный пункт Работино. Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за отсутствия возможности окопаться на данной территории. Отметим, что в боях за Работино участвует последнее оставшееся в резерве крупное подразделение ВСУ — 82-я десантно-штурмовая бригада, которая укомплектована немецкими бронемашинами, английскими танками и другой западной техникой.