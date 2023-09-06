Практически все Работино находится под огневым контролем российской армии, потому что на высотах, расположенных южнее села, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, вывода войск или отступления из села не было.
И сама территория (Работино) хорошо пристрелена, <…> ситуация стабильная, контролируемая. Никаких выводов войск или отступлений не произошло. Классические качели войны. И мало того, наши ребята, находясь в активной обороне, еще время от времени предпринимают контратаки, — заявил Рогов.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска оставили населенный пункт Работино. Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за отсутствия возможности окопаться на данной территории. Отметим, что в боях за Работино участвует последнее оставшееся в резерве крупное подразделение ВСУ — 82-я десантно-штурмовая бригада, которая укомплектована немецкими бронемашинами, английскими танками и другой западной техникой.