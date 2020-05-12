Родственники погибших при пожаре в больнице Петербурга получат по миллиону

https://static.news.ru/photo/28299a36-9471-11ea-af79-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ spb_today/Global Look Press

Власти Санкт-Петербурга выплатят родственникам жертв пожара в больнице Святого Георгия по миллиону рублей. Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплате родственникам по одному миллиону рублей, — сообщил Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

12 мая пять пациентов на ИВЛ погибли в петербургской больнице. Очаг возгорания находился в отделении реанимации. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал короткое замыкание аппарата ИВЛ предварительной причиной пожара. Комитет здравоохранения города принял решение прекратить использование ИВЛ, произведённых на Уральском приборостроительном заводе.

Росздравнадзор начал проверку ИВЛ в больнице Святого Георгия и в Городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве, где также произошёл пожар. Там погибла 95-летняя пациентка на ИВЛ.

NEWS.ru писал, что поставленные в лечебные учреждения аппараты ИВЛ прошли тестирование. Об этом заявили в пресс-службе входящего в Ростех предприятия КРЭТ. Результаты испытаний подтверждены документами.