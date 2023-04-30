Родителей убитой девочки в Ростове-на-Дону отправили в СИЗО В Ростове-на-Дону подозреваемых в убийстве дочери супругов арестовали на два месяца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону арестовали супружескую пару, подозреваемую в убийстве восьмимесячной дочери. Оба проведут два месяца в СИЗО, сообщили в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета. Ранее в отношении 33-летнего мужчины и его 23-летней супруги возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц».

Судом Октябрьского района города Ростова-на-Дону удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении супругов, подозреваемых в убийстве своего ребенка, меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты уголовного дела водворены в следственный изолятор до 28 июня 2023 года, — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, 28 апреля супруги находились дома в своей квартире на улице Платона Кляты и причинили телесные повреждения своей дочери восьми месяцев от роду, которые повлекли ее смерть.

Согласно данным СК, молодые родители пытались скрыть убийство ребенка, для этого они обратились в полицию, сообщив, что их дочь похитили неизвестные. Впоследствии следователи и полицейские обнаружили по месту жительства семьи останки тела младенца и другие признаки, свидетельствующие о возможной причастности пары к преступлению.