Раскрыты подробности убийства младенца в Ростове-на-Дону Baza: предприниматель из Ростова-на-Дону убил годовалую дочь ударом ноги в голову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону задержана молодая пара, которая убила свою годовалую дочь. Как сообщает Telegram-канал Baza, между супругами завязалась драка, в результате которой мужчина ударил ногой ребенка, из-за чего тот умер. Чтобы скрыть следы преступления, родители расчленили девочку, а останки разложили по пакетам.

Инцидент произошел в квартире на улице Платона Кляты, где проживали 23-летняя студентка-педиатр и 33-летний предприниматель. Мужчина ссорился с женой и попытался ударить ее ногой, однако промахнулся — удар пришелся точно по голове его своей дочери. Из-за нанесенной травмы девочка умерла.

Родители попытались избавиться от тела: они расчленили ребенка и разложили останки по пакетам, чтобы потом вынести их на улицу, но не успели завершить начатое — их задержали полицейские. В квартире обнаружили электромясорубку, ножи и 13 пакетов с частями девочки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.