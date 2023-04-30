Опубликовано видео задержания родителей, подозреваемых в убийстве младенца В Ростове-на-Дону задержали отца и мать по подозрению в убийстве младенца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону семейную пару задержали по подозрению в убийстве дочери, сообщается в Telegram-канале регионального СК. Отец и мать пытались скрыть преступление, обратившись в полицию с заявлением о пропаже младенца.

По предварительным данным, 28 апреля 2023 года супруги, находясь по месту жительства в квартире, расположенной по ул. Платона Кляты в г. Ростове-на-Дону, причинили телесные повреждения 8-месячной дочери, повлекшие ее смерть, — сообщили в СК.

По версии следствия, после смерти ребенка родители попытались скрыть преступление — 23-летняя мать обратилась в полицию с заявлением о похищении дочери неизвестными. По месту жительства семьи следователями и полицейскими были обнаружены останки тела ребенка и другие доказательства, свидетельствующие о причастности пары к убийству.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее полиция задержала 25-летнюю женщину, которая родила мальчика в санитарном узле электропоезда, а потом убила младенца. Тело новорожденного нашли с колотыми ранениями. Предположительно, младенец был убит ударами ножниц.