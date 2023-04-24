Задержана мать убитого в туалете московского поезда младенца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи установили личность матери новорожденного мальчика, чье тело со следами насильственной смерти было обнаружено в туалете электропоезда на юго-востоке Москвы, сообщает столичное управление СК России. Найти женщину удалось по записям с камер видеонаблюдения.

Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска задержана подозреваемая в убийстве ребенка в электропоезде на юго-востоке столицы, ею является молодая женщина 1998 года рождения, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 25-летняя женщина родила мальчика в санитарном узле электропоезда, а потом убила младенца. Тело новорожденного нашли с колотыми ранениями. Предположительно, младенец был убит ударами ножниц.

Ранее суд в Омской области приговорил к 15 годам лишения свободы 20-летнюю местную жительницу. Она насмерть избила трехмесячного сына на глазах у его отца, будучи пьяной. Женщина несколько раз ударила младенца головой об пол. Из-за полученной черепно-мозговой травмы он умер.