РИА Новости: Ельцин Центр проверят на экстремизм

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Ельцин Центр

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Свердловской области проводит проверку в Ельцин Центре в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По его словам, стражи порядка изучают информацию о распространении экстремистской литературы.

В Ельцин Центр нагрянул центр по противодействию экстремизму. Повод — проверка информации о распространении экстремистской литературы, которую вчера изъяли в офисе «Мемориала» (организация, исполняющая функции иностранного агента), — сообщил источник.

Официальных комментариев ГУ МВД РФ по Свердловской области и Ельцин Центра на этот счет пока не поступало.

Ранее в екатеринбургском «Мемориале» прошла проверка, в ходе которой был изъят ряд изданий, включая книгу Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского «ФСБ взрывает Россию». В начале 2015 года суд признал ее экстремистским материалом.

Ранее кинорежиссер Никита Михалков призвал признать Ельцин Центр иноагентом, отметив, что учреждение вредит общественности не меньше радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии отреагировал на призыв Михалкова, заявив, что в этом вопросе следует строго следовать российскому законодательству. По его словам, в деятельности учреждения были эпизоды, которые вызвали «широкие споры, широкие дискуссии в общественности».