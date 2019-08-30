Не утихают страсти по поводу неожиданного заявления Владимира Бортко, снявшегося с губернаторских выборов в городе на Неве. В основном, все гадания на кофейной гуще сводятся к попытке понять, самостоятельно ли у уважаемого кинематографиста открылись глаза на политическую реальность или всё-таки его демарш был согласован с Зюгановым.

Между тем, со стороны ситуация выглядит достаточно комичной, поскольку только ленивый не писал и не говорил о том, что участие в выборах семидесятилетнего режиссера, удобного соперника для кандидата власти, просто легитимизирует неизбежную победу Александра Беглова: вряд ли Бортко мог всерьёз претендовать на победу, не имея опыта управления мегаполисами. А тут вдруг сам режиссер прозрел и увидел, как применяется административный ресурс в поддержку одного кандидата и не захотел—де быть гарантированного вторым, эдаким свадебным генералом из массовки. Как говорится, не прошло и полгода. Но, во-первых, Бортко не мог не понимать, что у него долг за собственную победу в одномандатном округе, из которого при поддержке всё того же административного ресурса были убраны все сильные соперники. И, кроме того, ему ли не знать, что и компартия, к которой он принадлежит, легко идёт на компромиссы, не выставляя, например, своих кандидатов в Новосибирской или Омской областях, в Красноярском крае.

Не исключено, что демарш Владимира Бортко — это совпадение по фазам его нежелания играть по чужим правилам и определённой позиции руководства КПРФ, которое, как представляется, сейчас увлечено попытками договориться о размене губернаторских постов с администрацией президента.

Роман Пименов/ТАСС

Не является большим секретом то обстоятельство, что АП делает всё, чтобы избежать вторых туров в нескольких важных областях. Поскольку во втором туре, как известно, все голоса объединяются против официального кандидата, как показал прошлый избирательный сентябрь. В этом году у компартии сильнейшие позиции на Сахалине, где опытный управленец Валерий Лимаренко неожиданно оказался в сложнейшей ситуации во многом по причине откровенного саботажа старых элит, выпестованных еще Олегом Кожемяко. А заодно у компартии есть неплохие виды на Ставрополье, где у неё в кандидатах популярный в крае генерал Соболев.

Но Кремль, как представляется, не хочет отдавать Сахалин коммунистам и готов любой ценой решить вопрос. Вплоть до предоставления системной оппозиции возможности приобрести губернаторское кресло в другой области — в частности, как утверждают, в Липецкой. А раз пошел такой торг, то возможны различные демарши. В частности, самоотвод того же Владимира Бортко, который как бы дал понять, что Санкт-Петербург — это не Урюпинск. Здесь стандартные правила нашей политики не должны работать. Нельзя уж так откровенно унижать местную интеллигентную публику.

Тем более, есть сведения, что, дескать, до своего заявления Бортко встречался с Сергеем Кириенко, который хотел якобы уговорить режиссера остаться в предвыборной гонке. Тот самый случай, когда импровизация была хорошо подготовлена.

В результате разочарование самого режиссера совпало с намерением партии действовать более решительно, если такой термин вообще можно отнести к команде Геннадия Зюганова. И сами выборы на берегах Невы всё в большей степени превращаются в референдум по поводу фигуры Беглова. А тут ещё и яблочники требуют добиться снятия «демократа» Амосова, хотя тот к партии уже не принадлежит.

Словом, ключевые выборы нынешнего сезона вышли на неожиданный поворот. И последствия такого поворота еще до конца не ясны.