Ревнивец из Краснодара сдался полиции после смертельной поножовщины Kub Mash: житель Краснодара зарезал мужчину из-за ревности к возлюбленной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Краснодара зарезал мужчину, потому что приревновал его к возлюбленной, сообщил Telegram-канал Kub Mash. По его информации, обвиняемый сдался полиции сам. Он подписал чистосердечное признание и был заключен под арест.

По информации канала, мужчина вызвал полицию в 10 часов вечера. Приехавшие на место правоохранители обнаружили его и тело 64-летнего убитого. Краснодарец рассказал им, что приехал выяснить отношения, однако завязался конфликт, который перерос в поножовщину. Во время драки он ударил мужчину в шею, тот погиб.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье уроженец Кубы напал с ножом на своего соотечественника из-за денежного долга. Пострадавший должен был вернуть нападавшему деньги с продажи китайской машины, но не выполнил обещание. Момент нападения попал на видео.

Кроме того, в Москве задержали мужчину, который напал на пассажира на платформе железнодорожной станции Москва — Ярославская в Подмосковье. Во время драки мужчина нанес второму участнику конфликта ножевые ранения и скрылся. Потерпевшего доставили в местную больницу. Врачи диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение грудной клетки.