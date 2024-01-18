Кубинцы устроили поножовщину в Подмосковье из-за китайской машины Кубинец с ножом напал на своего земляка в Подмосковье из-за денежного долга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подмосковье уроженец Кубы напал с ножом на своего соотечественника из-за денежного долга, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, пострадавший должен был вернуть нападавшему деньги с продажи китайской машины, но не выполнил обещание. Момент нападения попал на видео.

Кубинцы Луис и Рандель приехали на заработки и поселились в деревне под Ногинском. Один из них успел разжиться автомобилем, который продал и обещал отдать деньги приятелю, но не сдержал слово. Тот принялся угрожать, что убьет его семью по возвращении на родину. И, договорившись о встрече, атаковал должника у подъезда жилого дома, что попало на камеру наблюдения.

Впоследствии 29-летний должник оказался в реанимации, а в отношении 36-летнего подозреваемого, чью машину продали, завели уголовное дело о покушении на убийство. При этом фигурант выдвинул встречные обвинения, заявив, что его приятель продает запрещенные вещества, а сам он автослесарь и грузчик. По данным Mash, оба являются официально безработными.

Ранее в Подмосковье лишили российского гражданства 10 мигрантов, осужденных за сбыт наркотиков. Это стало основанием для прекращения гражданства РФ с весны 2023 года, когда был принят соответствующий закон.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.