Попавшихся на торговле наркотиками мигрантов лишили российского гражданства В МО лишили гражданства России 10 мигрантов, осужденных за наркоторговлю

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подмосковье лишены российского гражданства 10 мигрантов, осужденные за сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Лишать приобретенного гражданства России стало возможно с весны 2023 года после принятия закона по инициативе президента Владимира Путина. Наркоторговля является одним из оснований для такого решения.

Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области инициировано прекращение гражданства РФ в отношении 10 граждан, осужденных за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств. <...> В соответствии с подпунктом «А» пункта 2 части 1 статьи 22 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» решением ГУ МВД России по Московской области гражданство РФ данных граждан прекращено, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в правительстве России не поддержали законопроект, предусматривающий лишение приобретенного гражданства в случае уклонения от службы в Вооруженных силах РФ. В отзыве на проект кабмин упомянул, что наказание должно соответствовать проступку, а административное правонарушение не может стать основанием для применения подобной меры. В то же время было отмечено, что систематическое уклонение от воинской службы, ответственность за которое предусмотрено Уголовным кодексом, уже является поводом для лишения гражданства.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.