Россиянин порезал ножом мужчину на ж/д станции В Подмосковье мужчина ранил ножом пассажира на ж\д станции и сбежал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве задержали мужчину, который напал на пассажира на платформе железнодорожной станции Москва — Ярославская в Подмосковье, сообщила пресс-служба МВД России. Во время драки мужчина нанес второму участнику конфликта ножевые ранения и скрылся.

В дежурную часть ЛУМВД на станции Москва — Ярославская поступило сообщение о том, что на платформе станции Подлипки — Дачные произошла драка, в ходе которой один из пассажиров нанес другому ножевое ранение, а также другие телесные повреждения, после чего скрылся, — говорится в сообщении.

Потерпевшего доставили в местную больницу. Врачи диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение грудной клетки. Задержанным оказался неоднократно судимый житель Владикавказа. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд заключил обвиняемого под стражу, ведется следствие.

Ранее в Челябинской области мужчина ворвался в пассажирский автобус и напал на людей. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения и был вооружен острым предметом. Причиной поножовщины стала словесная перепалка, позже переросшая в драку. Пострадали три человека.