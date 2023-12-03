Мужчина ворвался в автобус и порезал пассажиров в Челябинской области Три человека пострадали из-за нападения пассажира автобуса в Челябинской области

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В Увельском районе Челябинской области мужчина напал на пассажиров рейсового автобуса, три человека пострадали, сообщает пресс-служба региональной полиции. По данным правоохранительных органов, в момент нападения мужчина был пьян и вооружен острым предметом. Причиной поножовщины называется словесная перепалка, позже переросшая в драку.

Зачинщик конфликта, видимо находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытается ломать кресла и двери, а в руках у него — предмет, похожий на холодное оружие. <...> В результате <...> пострадали три пассажира, в том числе одному из них причинены резаные раны, — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковном Серпухове 49-летний местный житель после словесной перепалки облил свою сожительницу бензином и поджег. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью. По словам соседей, пара воспитывала двоих детей, у них часто были скандалы.

До этого стало известно, что ссора двух 11-летних близнецов в Ленинградской области закончилась поножовщиной. Во время конфликта один из мальчиков взял на кухне нож, порезал лицо своему брату и лег спать. Дети страдают расстройством психики — у обоих диагностировано слабоумие. Раненого ребенка обнаружила мама, которая воспитывает детей одна. Когда остановить кровотечение из щеки самостоятельно не получилось, она вызвала скорую.