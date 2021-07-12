Ремонт моста в Екатеринбурге привёл к появлению огромной пробки

Новая схема движения, организованная на время ремонта моста в Екатеринбурге привела к образованию огромной пробки, длиной в четыре километра. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено по Кольцовскому тракту, а также на улице Щербакова. На дорогах города пробка оценивается в четыре балла.

При этом в администрации города уточнили, что на одном из участков дороги полностью перекрыли движение на выезд из города. Проезд организовали по встречной полосе в один ряд. Кроме того, перекрыли несколько въездов. Ограничение передвижения по путепроводу будет действовать до середины сентября.

Ранее директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал, как бороться со стрессом, который возникает из-за долгого стояния в автомобильных пробках.

Он посоветовал занять себя чем-нибудь во время затора — послушать музыку, аудиокниги, заняться психологическими практиками. Это не только полезно для психики, но и позволит узнать что-то новое, а может, даже развить вокальные таланты, если подпевать любимым песням.