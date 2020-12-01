Власти оставили на усмотрение регионов объявление 31 декабря выходным

https://static.news.ru/photo/f0db2e8c-3484-11eb-ab31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос об объявлении 31 декабря выходным днём остаётся на усмотрении регионов РФ. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это решение региональных властей. Официально 31 декабря — рабочий день, — констатировал представитель Кремля.

В прошлом году последний декабрьский день был объявлен выходным более чем в 15 регионах страны — в том числе в Крыму, в Ставропольском крае, в Магаданской и Орловской областях. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев обратился к руководителям регионов сделать «подарок» народу и вновь сделать 31 декабря выходным.

Сенатор Сергей Леонов, входящий в состав социального комитета Совета Федерации, и вовсе призвал реализовать инициативу ЛДПР и сделать последний день года выходным по всей стране и на постоянной основе. Он подчеркнул, что, согласно опросам, эту идею поддерживает 85% жителей РФ.

Как писал NEWS.ru, один из регионов уже пошёл навстречу гражданам и объявил выходной день в канун Нового года. 31 декабря будут отдыхать жители Белгородской области — рабочий день, правда, предлагается перенести на субботу, 26 декабря.