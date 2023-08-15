Ребенка убило током от телефонной зарядки в Новокузнецке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенок погиб в Новокузнецке от удара током, взяв в рот провод зарядного устройства, сообщает телеканал РЕН ТВ. Вечером 13 августа полуторогодовалый мальчик находился в спальне у родителей, зарядное устройство было подключено к розетке. Ребенок решил поиграть с устройством и получил смертельный удар.

Он взял в рот провод зарядного устройства, — рассказал источник.

По данным Telegram-канала SHOT, зарядный провод был магнитным, отец заказал его на маркетплейсе. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В семье растут две несовершеннолетние дочки.

Ранее сообщалось о гибели семилетнего мальчика в Нижегородской области. Он коснулся оборванного провода линии электропередачи и скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Также трое детей пострадали при пожаре в квартире дома на Минской улице в Москве, который случился из-за внезапно вспыхнувшего электросамоката. Дети получили сильные ожоги верхних дыхательных путей, их госпитализировали. После этого директор Научно-исследовательского института по обеспечению пожарной безопасности Константин Белоусов Загоревшийся посоветовал первым делом обесточить самокат, если он загорелся на зарядке.