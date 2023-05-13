Развожаев объяснил звуки вечерней стрельбы в Севастополе Развожаев предупредил севастопольцев о звуках стрельбы из-за военных тренировок

Фото: t.me/razvozhaev

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что звуки стрельбы, которые могут быть слышны в городе, связаны с тренировкой военнослужащих. Он пояснил, что бойцы ЧВВМУ имени П.С. Нахимова будут выполнять упражнения из стрелкового оружия с 17:00 до 19:00.

Если услышите звуки стрельбы в городе, это военнослужащие ЧВВМУ имени П.С. Нахимова будут выполнять упражнения из стрелкового оружия с 17:00. Ориентировочно, тренировка продлится до 19:00, — написал он.

В мае губернатор сообщил о «громких звуках» в центре Севастополя. По его словам, там проходили учения систем ПВО, а также профилактические работы в рамках противоподводно-диверсионной обороны (ППДО).

В ноябре прошлого года жителей Санкт-Петербурга испугали звуки, похожие на стрельбу. Раскаты были слышны в разных районах города. Оказалось, это было связано с празднованием 19 ноября Дня ракетных войск и артиллерии, когда у Петропавловской крепости проходило мероприятие с участием высоких гостей.

Жители разных районов Пензы сообщили о звуке громкого взрыва, от которого задрожали окна их квартир и захлопали двери. Официальной информации, что это могло быть, от МЧС не поступало. В ведомстве указали, что соответствующих обращений не было.