Раскрыты последствия удара БПЛА по ярославским нефтеперегонным станциям

Нефтеперегонные станции в Ярославской области получили незначительные повреждения после атаки украинских БПЛА, заявил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона. По предварительным данным пострадавших нет, — отметил Евраев.

Губернатор также сообщил, что экстренным службам удалось локализовать последствия. Режим беспилотной опасности в Ярославской области отменен.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе после атаки ВСУ были повреждены восемь домов. Речь шла об одном многоквартирном здании и семи частных домовладениях. Он добавил, что пострадавших нет.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали 40 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. По данным ведомства, по 17 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Воронежской областей, по три — над территорией Нижегородской области и над акваторией Черного моря.