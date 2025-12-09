Раскрыты последствия атаки украинского беспилотника в Краснодарском крае В Краснодарском крае обломки дрона попали в автобус

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины повредили автобус на трассе между Армавиром и станцией Отрадной в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. По предварительной информации, жертв и пострадавших в инциденте нет, движение по трассе уже восстановлено.

Ночью фрагменты БПЛА упали в районе автодороги, несколько из них попали в заднюю часть автобуса, — говорится в сообщении.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что регион подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины, применивших беспилотные летательные аппараты. По его словам, в Чебоксарах зафиксированы разрушения в жилых зданиях, а также имеются пострадавшие с ранениями.

Кроме того, пресс-служба администрации Ленинградской области сообщила, что работы по обезвреживанию остатков беспилотника в Киришском районе завершены. Было уточнено, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Тем временем администрация Волгограда разрешила жителям вернуться в свои квартиры в домах, пострадавших при ударе беспилотников ВСУ. Как сообщили в мэрии, двум семьям, чье жилье получило наиболее серьезные разрушения, предложили временное размещение в маневренном фонде.