Раскрыты подробности лечения москвички от двух опасных форм гепатита Главврач подмосковной больницы Давронов рассказал о спасении москвички от двух форм гепатита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главврач Дубненской больницы Игорь Давронов рассказал NEWS.ru, что у 39-летней женщины были выявлено сочетание двух видов вирусного гепатита B и Е. По его словам, такое сочетание может привести к тяжелому повреждению печени и более быстрому развитию и декомпенсации цирроза печени, поэтому врачам пришлось срочно спасать пациентку.

Женщине провели эффективную противовирусную, дезинтоксикационную терапию. В течение 10 дней она находилась на ИВЛ. После стабилизации состояния пациентку перевели в инфекционное отделение, по итогам которого гепатит E был успешно вылечен. По поводу гепатита В продолжена противовирусная терапия, — сообщил Давронов.

Он напомнил, что вирус гепатита В относится к «парентеральным», то есть передается в основном через кровь, например, в тату-салонах, маникюре, половым путем. Вирус гепатита Е, в свою очередь, относят к «энтеральным» гепатитам – обычно передается через воду, продукты питания, приготовленные с нарушением санитарных правил.

Жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает. На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение, — резюмировал врач.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что представители ведущих общественных организаций России, занимающиеся помощью людям с хроническими вирусными гепатитами, попросили решить проблему с обеспечением пациентов с ВИЧ препаратами от гепатита C. Общественники обратились в Минздрав, указав, что с середины 2022 года россиянам с ВИЧ все чаще отказывают в бесплатном лечении гепатита C.