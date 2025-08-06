Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 14:41

Екатеринбургский похититель немой девочки ответит перед судом

Жителя Екатеринбурга осудят за похищение немой девочки из машины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге предстанет перед судом мужчина, который, согласно обвинению, похитил немого ребенка из припаркованного автомобиля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Инцидент произошел вечером 14 февраля текущего года на улице Куйбышева, где подозреваемый, заметив девочку в машине, открыл дверь и насильно увел ее к автобусной остановке.

Вечером 14 февраля 2025 года Куклин увидел в машине, стоявшей на парковке на улице Куйбышева, несовершеннолетнюю девочку. Он подошел, открыл дверь. Когда она вышла, Куклин схватил ее за руку и увел в сторону автобусной остановки. В дальнейшем Куклин привел ее к себе домой. Жена подсудимого не впустила ребенка в квартиру, и мужчина оставил ее в подъезде. Утром следующего дня потерпевшая сама пришла в аптеку, — говорится в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге был задержан местный житель, подозреваемый в похищении 15-летней девочки с нарушением речи. Как установило следствие, мужчина в состоянии алкогольного опьянения забрал подростка из автомобиля, где она ожидала отца, после чего водил ее по городу и привел в свою квартиру. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, трое жителей Ленинградской области совершили нападение на 23-летнего парня с последующим похищением. Преступление было совершено на почве ревности, так как девушка одного из нападавших поддерживала контакты с жертвой.

Свердловская область
Екатеринбург
дети
похищения
суды
