Ранее судимого главаря банды задержали по делу пропавших аниматоров

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

В Краснодарском крае ранее судимого главаря банды задержали по подозрению в причастности к пропаже двух аниматоров, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Поиски 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко продолжаются уже четвертый день.

На любые вопросы задержанный отвечать отказывается, в том числе и о месте нахождения аниматоров. По данным канала, он мог быть в числе нескольких мужчин, которые вызвались помочь застрявшим в дороге аниматорам.

Мужчина привлекался к ответственности за то, что в 2014 году создал преступную группу, грабившую местных жителей. Бандиты пробирались в дома, останавливали автомобили и, угрожая оружием, забирали ценные вещи.

Жена аниматора Чубко рассказала, что последний раз говорила с ним по телефону около полуночи 28 апреля. Супруг рассказал, что вместе с напарницей пережидает дождь в машине, чтобы потом заняться ремонтом колеса. Более на связь он не входил. Утром следующего дня женщине удалось дозвониться до Мостыко, но та ответила, что Чубко сейчас говорить не может и перезвонит позднее. После этого оба аниматора более на звонки не отвечали.

Накануне стало известно, что их сгоревшую машину нашли в лесу. Кроме того, установлено, что с банковских карт аниматоров были сняты 190 тысяч рублей, но, согласно записям с камер банкоматов, это сделали не они сами..