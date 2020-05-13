Пятерых чиновников в Тюмени наказали за плохую дезинфекцию

https://static.news.ru/photo/d241e07a-953c-11ea-bf12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К ответственности привлечены пять тюменских должностных лиц за ненадлежащим образом организованную дезинфекцию. Об этом сообщила Генпрокуратура.

Прокуратура города внесла представления об устранении нарушений закона главе города Тюмени и генеральному директору ООО «Эсфинанс». Требования прокуратуры признаны обоснованными. За допущенные нарушения глава города привлёк к дисциплинарной ответственности пятерых должностных лиц, в том числе своего заместителя, а учредитель ООО «Эсфинанс» наказал в дисциплинарном порядке генерального директора организации, — цитирует сообщение РИА Новости.

Выяснилось, что 10 апреля департамент городского хозяйства администрации Тюмени и ООО «Эсфинанс» заключил муниципальный контракт на оказание услуг по проведению профилактической дезинфекции помещений общего пользования.

Как уточнила Генпрокуратура, условия договора подразумевали, что дезинфекция должна проводиться ежедневно в 4320 домах. После проверки выяснилось, что департамент на этапе заключения контракта не уделил должного внимания наличию у организации достаточного штата работников, материальной базы, опыта и плана проведения большого и нестандартного объёма предстоящей работы.

Это привело к тому, что работы по контракту были выполнены ненадлежащим образом. Сейчас муниципальный контракт прекращён. В сообщении указано, что дезинфекция подъездов многоквартирных домов проводится силами управляющих, обслуживающих и подрядных организаций.

Как писал NEWS.ru, ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасности при снятии ограничений.