Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасности при снятии ограничений

18:58, 13 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для разных этапов снятия ограничительных мер, которые были введены из-за коронавируса, Роспотребнадзор разработал рекомендации для организаций в разных сферах деятельности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что правила подготовлены Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ознакомиться с рекомендациями, среди которых требования к организации работы салонов красоты, ателье, химчисток, продовольственных и непродовольственных магазинов, автосервисов и других сфер бизнеса, можно в разделе официального сайте Роспотребнадзора. Рекомендации для бизнеса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, — сказано в сообщении.

Общие требования для разных сфер включают в себя обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования.

Как писал NEWS.ru, большинство россиян будут соблюдать перчаточно-масочный режим. 

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях