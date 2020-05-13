Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасности при снятии ограничений

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Министерство просвещения России рассчитывает, что начало нового учебного года в российских школах и вузах в 2020 году начнётся осенью.

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Большая перемена РФ», который ведётся сотрудниками ведомства. Согласно ему, министерство держит вопросы подготовки, планирования и организации учебного процесса на постоянном контроле. Начало 2020-2021 учебного...