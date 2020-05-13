Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасности при снятии ограничений

https://static.news.ru/photo/8ceb002c-9534-11ea-a88a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Для разных этапов снятия ограничительных мер, которые были введены из-за коронавируса, Роспотребнадзор разработал рекомендации для организаций в разных сферах деятельности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В публикации отмечается, что правила подготовлены Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Ознакомиться с рекомендациями, среди которых требования к организации работы салонов красоты, ателье, химчисток, продовольственных и непродовольственных магазинов, автосервисов и других сфер бизнеса, можно в разделе официального сайте Роспотребнадзора. Рекомендации для бизнеса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, — сказано в сообщении.
Общие требования для разных сфер включают в себя обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования.
Как писал NEWS.ru, большинство россиян будут соблюдать перчаточно-масочный режим.