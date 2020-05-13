Большинство россиян будут соблюдать перчаточно-масочный режим

https://static.news.ru/photo/2fa682a4-952c-11ea-8412-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большая часть россиян намерена носить медицинские маски и перчатки при снятии ограничений в связи с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса сайта стопкоронавирус.ру в мессенджерах.

В зависимости от площадки от 59 до 73% опрошенных заявили о своей готовности соблюдать перчаточно-масочный режим.

Только одну маску и перчатки для проверки будут носить от 20 до 31% человек. От 7 до 10% россиян вообще не собираются соблюдать меры предосторожности.

Опрос проходил 12 мая в мессенджерах Telegram и Viber среди 120,4 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, маски и перчатки продаются в Московском метрополитене с наценкой в 1800% и 450% соответственно. Купить маску и перчатки можно в кассах метрополитена за 30 и 20 рублей соответственно. Причём подземка приобрела маски оптом за 1,64 рубля, а перчатки — за 4,37. По данным Би-би-си, в начале февраля, до дефицита масок в городских аптеках, Московский метрополитен объявил три закупки на приобретение 549 тысяч медицинских масок по цене 1,64 рубля за штуку. Тогда же подземка опубликовала извещения о покупке 1,4 млн пар нитриловых перчаток. Стоимость одной пары — 4,37 рубля.