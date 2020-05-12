СМИ рассказали о наценках на маски и перчатки в московском метро

https://static.news.ru/photo/333e81b4-9469-11ea-be76-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Маски и перчатки продаются в московском метрополитене с наценкой в 1800% и 450%, соответственно.

Как сообщает Би-би-си, купить маску и перчатки можно в кассах метрополитена за 30 и 20 рублей соответственно. Причём, подземка приобрела маски оптом за 1,64 рубля, перчатки - за 4,37.

По данным Би-би-си, в начале февраля, до дефицита масок в городских аптеках, московский метрополитен объявил три закупки на приобретение 549 тысяч медицинских масок по цене 1,64 рубля за штуку. Тогда же подземка опубликовала извещения о покупке 1,4 млн пар нитриловых перчаток. Стоимость одной пары - 4,37 рубля.

Из расчётов Би-би-си получается, что пассажиры покупают маски с наценкой по отношению к оптовой цене в 1800%. Наценка на перчатки составляет 450%.

Как писал NEWS.ru, спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на чёрном рынке составляют до 500%. Об этом сообщили в Ростехе.

Отмечается, что стоимость материала, из которого производят медицинские костюмы и маски, взлетела на чёрном рынке в пять раз — до 1,5 тысячи рублей за килограмм при закупочной стоимости в пределах 300 рублей.