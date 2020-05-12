СМИ рассказали о наценках на маски и перчатки в московском метро

Маски и перчатки продаются в московском метрополитене с наценкой в 1800% и 450%, соответственно.
Как
По данным Би-би-си, в начале февраля, до дефицита масок в городских аптеках, московский метрополитен объявил три закупки на приобретение 549 тысяч медицинских масок по цене 1,64 рубля за штуку. Тогда же подземка опубликовала извещения о покупке 1,4 млн пар нитриловых перчаток. Стоимость одной пары - 4,37 рубля.
Из расчётов Би-би-си получается, что пассажиры покупают маски с наценкой по отношению к оптовой цене в 1800%. Наценка на перчатки составляет 450%.
Как писал NEWS.ru, спекулятивные наценки на материалы для медицинских средств защиты на чёрном рынке составляют до 500%. Об этом сообщили в Ростехе.
Отмечается, что стоимость материала, из которого производят медицинские костюмы и маски, взлетела на чёрном рынке в пять раз — до 1,5 тысячи рублей за килограмм при закупочной стоимости в пределах 300 рублей.
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