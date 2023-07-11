Пятеро детей пострадали при пожаре в Нижнем Новгороде МЧС: в Нижнем Новгороде один человек погиб, шестеро пострадали при пожаре в жилом доме

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате пожара, который произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. Уточняется, что среди пострадавших пятеро детей.

По информации спасателей, трагедия произошла в доме 5Б по улице Бекетова. Площадь распространения огня составила 80 квадратных метров. Последствия возгорания были ликвидированы в 00:14 мск 11 июля.

Пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения Нижнего Новгорода. В результате пожара один человек погиб, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что к тушению огня были привлечены 80 человек и 24 единицы специальной техники.

6 июля на Тверском бульваре в центре Москвы загорелась крыша здания ресторана «Пушкинъ». Спасатели эвакуировали более 100 человек, включая персонал и гостей. Все близлежащие улицы заволокло дымом от пожара. Из-за работы пожарно-спасательной техники на Тверском бульваре было частично перекрыто движение, задерживались автобусы. Огонь полностью потушили. По данным столичного главка МЧС, в результате пожара никто не пострадал.