Пять человек пострадали при возгорании бытовок в Балашихе

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Пять человек пострадали в результате пожара, произошедшего в подмосковной Балашихе. Там огонь охватил несколько бытовок. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Пять человек пострадали при возгорании бытовок в Балашихе, - говорится в сообщении.

Инциденьт произошел в микрорайоне Гагарина. По данным пресс-службы, площадь пожара составила 300 квадратных метров. При этом угрозы соседним строениям нет.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. На месте работают пожарные расчеты. Причины происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в жилом доме в городе Верещагино Пермского края. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Также сообщалось, что трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в дачном доме в Усть-Илимском районе Иркутской области. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.