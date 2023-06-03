Шесть человек погибли в ДТП в Нижегородской области

Фото: ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Шесть человек — трое детей и трое взрослых — погибли в результате ДТП в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа». Авария произошла утром 3 июня в Воротынском районе.

По данным ГИБДД, на 554-м километре автодороги Москва — Уфа столкнулись легковой автомобиль Nissan Almera и грузовик ГАЗон Next. В результате на месте происшествия погибли водитель Nissan, одна из пассажирок и двое детей. Еще один ребенок и женщина, получившие травмы, были доставлены в больницу и там скончались. Предположительно, причиной ДТП стало то, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

По сведениям Telegram-канала SHOT возраст погибших детей составляет три года, восемь и девять лет. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате один человек погиб и еще четверо пострадали. По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу и въехал в несколько легковых авто, ожидавших разрешающего сигнала светофора.