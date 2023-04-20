Пьяный бизнесмен устроил стриптиз в самолете ради фруктов В Красноярске задержали петербуржца, раздевшегося на борту самолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске транспортные полицейские задержали бизнесмена из Санкт-Петербурга, который на борту самолета разделся и требовал фруктов, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по СФО. По данным ведомства, 43-летний мужчина летел с острова Пхукет бизнес-классом. В ходе медицинского освидетельствования у задержанного выявили легкую степень алкогольного опьянения.

Летевший бизнес-классом житель северной столицы, находясь [в состоянии] алкогольного опьянения, во время перелета мешал пассажирам, ходил по салону с обнаженным торсом. На замечания кабинного экипажа мужчина реагировал агрессивно, отказывался выполнять законное распоряжение командира воздушного судна прекратить противоправное поведение, — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что мужчина оскорблял пассажиров и отказался занять свое кресло при посадке. Бизнесмена привлекли к ответственности по статьям «Появление в общественных местах в состоянии опьянения и «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна». По данным Telegram-канала Kras Mash, петербуржец является инвестором по имени Владимир.

Ранее пассажир рейса, следовавшего из Москвы в Магадан, попытался выйти из летящего самолета: он поднялся с места и хотел открыть дверь, но его удалось остановить. У агрессивного пассажира не было признаков алкогольного опьянения.