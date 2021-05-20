Путин расширил список «Городов трудовой доблести»

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К списку 20 российских городов, удостоенных почётного звания «Город трудовой доблести» были добавлены ещё 11 населённых пунктов. Решение принял президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

С инициативой о присвоении званий городам выступил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. В список вошли Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральск и Комсомольск-на-Амуре.

Все эти города достойны почётного звания, это подтверждает не только огромная поддержка жителей, но и экспертные заключения РАН, — цитирует его агентство.

Путин поддержал Турчака поблагодарил за предложение и отметил, что знает о проработке вопроса и с общественными организациями, и с людьми на местах, в регионах. Он добавил, что так и надо действовать дальше.

Закон о присвоении звания «Город трудовой доблести», призванный увековечить подвиг тружеников тыла, был подписан Владимиром Путиным 1 марта 2020 года. Так, в городе, получившем почётное звание, установят стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания. Ожидается, что на 1 Мая, День Победы и День города возле стелы будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты.

Почётный статус присваивается «за значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность»..

Первоначально в перечень городов трудовой доблести вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.