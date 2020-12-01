Путин раскритиковал заявление главы Тюменской области о доходах жителей

https://static.news.ru/photo/3ec85abe-346e-11eb-846e-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о росте доходов местных жителей.

Однако российский лидер не согласился с главой региона, отметив, что речь идёт о номинальной начисленной зарплате, в то время как реальные доходы граждан снизились.

Реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев — пусть небольшой, но плюс: 101 процент к аналогичному периоду прошлого года, — сказал Моор.

При этом позднее он уточнил, что имел в виду номинальную начисленную заработную плату.

В ходе беседы российский лидер также отметил, что в области растёт розничная торговля, а ситуация с занятостью находится на хорошем уровне, передаёт «Политика сегодня».

Ранее Путин в ходе встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым призвал обратить внимание на проблему доходов населения страны. Он отметил, что эта задача является многовекторной.

Как писал NEWS.ru, доходы россиян с июля по сентябрь нынешнего года выросли по сравнению с «карантинным» весенним кварталом. На динамику доходов повлияли «коронавирусные» пособия по безработице, выплаты семьям с детьми и сезонный фактор.

На самом деле речь идёт только о номинальных доходах населения в сравнении с «карантинным» периодом. Во II квартале реальные доходы людей снизились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в III квартале — на 4,8%.