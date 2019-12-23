https://static.news.ru/photo/6524dc24-2587-11ea-abba-fa163e074e61_660.jpg Фото: TASS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Чёрного моря — это стратегическая задача, и поручил Минтрансу просчитать стоимость этого проекта.

Стратегическая задача — полотно отодвинуть от побережья, — цитирует ТАСС Путина.

Президент подчеркнул, что в Геленджик за сезон приезжает от 4 до 5 млн человек, часть из них с удовольствием поехали бы и в Сочи, но из-за трудной автомобильной дороги многие на это не решаются. Путин обратил внимание главы Минтранса Евгения Дитриха, что многие европейские страны убрали железные и автомобильные дороги от побережья, и выразил уверенность, что новая железная дорога от Геленджика до Сочи себя окупит.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин открыл движение по железной дороге Крымского моста. Президент проехал из Керчи в Тамань в кабине машиниста. Его сопроводили рабочие, которые занимались строительством сооружения, лидер побеседовал с ними. Первый пассажирский поезд проследует по Крымскому мосту 25 декабря текущего года. Согласно плану, состав стартует с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Грузовые поезда, в свою очередь, начнут курсировать по мосту в 2020 году.