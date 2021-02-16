Путин положительно оценил работу Дегтярёва

https://static.news.ru/photo/a0f82456-705c-11eb-a466-96000091f725_660.jpg Владимир Путин и Михаил Дегтярёв Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева спустя семь месяцев после назначения. На встрече глава государства положительно оценил его работу.

Дегтярев рассказал президенту о социально-экономическом развитии Хабаровского края, экологии и мерах по решению проблемы обманутых дольщиков. По словам врио губернатора, в этом году тысяча семей будет обеспечена жильём или выплатами. На это 2,5 млрд рублей уже есть. Из них 411 млн — краевые средства.

Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе, — приводит слова Путина сайт Кремля.

Дегтярёв стал губернатором Хабаровского края после ареста избранного главы региона Сергея Фургала. Следственные действия в отношении прошлого руководителя субъекта Федерации вызвали массовые протестные акции, которые долгое время проходили в краевой столице.

Как писал NEWS.ru, Михаил Дегтярёв призвал повсюду ставить памятники Владимиру Путину, особенно в Крыму. Дегтярёв вообще отличается неординарным мышлением и революционными инициативами, в числе которых особый резонанс вызвали его предложения о полном запрете хождения доллара в стране и о предоставлении женщинам бюллетеня в критические дни.