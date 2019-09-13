https://static.news.ru/photo/f358d7ac-d55a-11e9-8b19-fa163e074e61_660.jpgВладимир Путин с Хабибом Нурмагомедовым (справа) и его отцомФото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин пообещал встретиться в Дагестане с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым во время поездки по республике. Политик прилетел в регион для участия в памятных мероприятиях, посвящённых 20-й годовщине отражения атаки боевиков на субъект.
Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю, — цитирует РИА Новости слова главы государства во время встречи в Ботлихе с ополченцами, принимавшими участие в сражении с бандитами в 1999 году.
Нурмагомедов 7 сентября победил удушающим приёмом в третьем раунде американца Дастина Порье (25-6) и отстоял свой чемпионский титул на турнире в Абу-Даби. Спортсмен не знает поражений на протяжении 28 поединков.
Ранее News.ru сообщал, что Путин выполнил в Дагестане своё обещание — выпил рюмку водки. В 1999 году, во время визита в республику, он отказался от спиртного и отставил ёмкость с крепким напитком.