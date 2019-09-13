https://static.news.ru/photo/f358d7ac-d55a-11e9-8b19-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин с Хабибом Нурмагомедовым (справа) и его отцом Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пообещал встретиться в Дагестане с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым во время поездки по республике. Политик прилетел в регион для участия в памятных мероприятиях, посвящённых 20-й годовщине отражения атаки боевиков на субъект.

Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю, — цитирует РИА Новости слова главы государства во время встречи в Ботлихе с ополченцами, принимавшими участие в сражении с бандитами в 1999 году.

Нурмагомедов 7 сентября победил удушающим приёмом в третьем раунде американца Дастина Порье (25-6) и отстоял свой чемпионский титул на турнире в Абу-Даби. Спортсмен не знает поражений на протяжении 28 поединков.

Ранее News.ru сообщал, что Путин выполнил в Дагестане своё обещание — выпил рюмку водки. В 1999 году, во время визита в республику, он отказался от спиртного и отставил ёмкость с крепким напитком.