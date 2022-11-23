Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле «35 на 35»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Киев и Донецкая Народная Республика проводят очередной обмен военнопленными по формуле «35 на 35», сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, в числе освобожденных значатся четверо жителей ДНР и двое жителей ЛНР.

Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле «35 на 35». В числе наших освобожденных четверо из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики, — написал в сообщении.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе видеообращения к участникам саммита G20 предложил провести обмен пленными с Россией по формуле всех на всех, которую назвал единственно реальной моделью освобождения пленников. Он уточнил, что речь идет в том числе о мирных жителях, выехавших на территорию России, и детях, которых украинская сторона считает перемещенными лицами.

В ответ на это зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия должна сделать все для обмена военнопленных, но возвращение на Украину мирных жителей, которые выехали на территорию России, неисполнимо. По ее словам, обмен должен происходить по схеме «один на один» и не включать гражданское население, которое может подвергнуться на родине наказаниям за сотрудничество с российскими властями.