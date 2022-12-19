Пушилин прокомментировал обстановку в Донбассе после обстрела больницы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал обстановку в Донбассе после обстрела областной клинической больницы в Донецке. По его словам. В своем Telegram-канале политик сообщил, что ВСУ стреляют по старикам и детям как фашисты.

Бьют в самое сердце Донбасса. Стреляют в детей и стариков, как в 41-м фашисты. Разрушают больницы и школы. Уничтожают то, что строили наши отцы и деды, — сказал Пушилин.

Обстрел больницы произошел в воскресенье, 18 декабря. По зданию было зафиксировано три прямых попадания в 6-й и 7-й корпуса. В результате погиб пациент, который получил черепно-мозговую и торакальную травмы. Последствия обстрела опубликовал глава группы военных советников «Царские волки» в зоне военной операции на Украине, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее в Белгородской области под обстрел со стороны Украины попал поселок Красная Яруга. В результате пострадали два человека — это получивший контузию мужчина и девушка с осколочными ранениями.