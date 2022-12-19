Девушка и мужчина пострадали при обстреле в Красной Яруге под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела в Красной Яруге со стороны Украины. Это мужчина, получивший контузию, и девушка с осколочными ранениями, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Есть пострадавшие. Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался, — сообщил Гладков.

Губернатор уточнил, что в результате обстрела повреждены стекла в окнах трех четырехэтажных многоквартирных домах. В загоревшихся после обстрела хозпостройках потушен пожар. В светлое время суток начнутся восстановительные работы по ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и ЛЭП. В настоящее время продолжается подомовой обход территории.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Красная Яруга со стороны ВСУ. Кроме этого обстрелу подвергся Белгород, в результате чего были повреждены 60 квартир и 32 автомобиля.