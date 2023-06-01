Пушилин оценил важность взятия под контроль Марьинки Пушилин: стратегически важно «в обозримой перспективе» взять под контроль Марьинку

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Денис Пушилин

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал стратегически важным «в обозримой перспективе» взять под контроль город Марьинку. Это важно для дальнейшего продвижения в республике, отметил он в беседе с РИА Новости.

На Марьинском направлении сейчас достаточно напряженно, это одна из горячих точек, нам нужно в обозримой перспективе освободить уже полностью населенный пункт. Продвижение там буквально ежедневное, но не такое быстрое. И на данный момент сказать, что вся Марьинка освобождена, пока мы не можем, — отметил руководитель республики.

Пушилин добавил, что контроль над Марьинкой важен в плане «продвижения в сторону следующих населенных пунктов».

О переброске на Марьинское направление чеченских подразделений ранее рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, на территорию ДНР переброшены спецназ «Ахмат» и полк «Север-Ахмат».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой в ДНР. Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев уточнил, что на Южно-Донецком направлении передовые подразделения группировки обнаружили и при поддержке артиллерии уничтожили разведгруппу противника южнее Пречистовки (Марьинский район ДНР).