Прошедшую подготовку в Европе украинскую ДРГ задержали под Белгородом

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Белгородской области задержали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Украины. По информации «Известий», ее участники проходили подготовку на территории Европы.

По предварительным данным, ДРГ состояла из трех человек. Во время задержания у одного из диверсантов изъяли поддельные документы. Кроме того, у участников группы обнаружили оружие, имеющиеся у Вооруженных сил Украины.

Ранее ВС России за сутки пресекли попытки проникновения в тыловые районы обороны 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. На том же направлении украинская армия безуспешно пыталась атаковать, но понесла большие потери и была рассеяна.

Украинский диверсант ранее погиб, устроив взрыв при попытке скрыться от силовиков в городе Берислав Херсонской области.