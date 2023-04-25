Прохожий наткнулся на человеческий череп в Александровском парке Петербурга В Александровском парке Санкт-Петербурга нашли останки человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Александровского парка прохожий обнаружил человеческие останки, пишет издание «78.ru». Были найдены череп, тазовая и берцовые кости.

Как пишет издание, человеческие кости мужчина обнаружил днем и сразу же обратился в полицию. Правоохранительные органы прибыли в течение получаса, после чего отправили находку в морг для проведения генетической экспертизы.

Ранее под полом бывшей музыкальной студии в центре Москвы обнаружили человеческие останки. Строители проводили реставрацию помещения и при выполнении работ наткнулись на обломки черепа, ребра и кости, которые были найдены на глубине около 1,5 метра под землей. Специалисты пытаются выяснить, кому принадлежали останки и как долго они находились под землей.

До этого петербурженка нашла на пороге своего дачного домика в СНТ «Лесное-3» мумифицированное тело женщины в возрасте 45–50 лет. Женщина вернулась на участок после зимнего перерыва. Рядом с трупом лежали телефон и 3400 рублей. Судмедэксперт Павел Трубов пояснил, что тело могло мумифицироваться из-за холода. По его словам, при низких температурах влага из тканей испаряется, при этом останавливаются процессы гниения.