Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 10:00

Прохожий набросился с кулаками на водителя скорой помощи

В Санкт-Петербурге прохожий повздорил с водителем скорой помощи и избил его

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Санкт-Петербурга набросился на 38-летнего водителя скорой помощи около дома № 74 на Ленинском проспекте, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Приехавшие на вызов правоохранители выяснили, что мужчина проходил мимо и повздорил с медицинским работником.

Возле парадной дома № 74 по Ленинскому проспекту неизвестный избил водителя бригады скорой помощи. Прибывшими на место полицейскими установлено, что у водителя произошел конфликт с прохожим, который накинулся на него с кулаками, — говорится в сообщении.

У пострадавшего диагностировали ушибы, госпитализация ему не потребовалась. После оказания первичной помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили на амбулаторное лечение. Сотрудники полиции устанавливают личность дебошира.

Ранее житель Комсомольска-на-Амуре распылил фельдшеру скорой помощи содержимое перцового баллончика прямо в лицо. Мужчина вызвал медиков в связи с жалобами на плохое самочувствие. Врачи попросили его подписать стандартные документы о согласии на проведение осмотра и обработку персональных данных, но в ответ пациент проявил агрессию.

До этого в городе Котельники Московской области умер 47-летний мужчина, потому что скорая помощь не смогла подъехать к дому — проезд был перекрыт машинами, припаркованными во втором и третьем рядах. Семья скончавшегося обратилась в полицию.

драки
скорая помощь
Cанкт-Петербург
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде ответили, почему Россия не станет участвовать во встрече G7
Трамп опубликовал личную переписку с Макроном о России и G7
Лавров объяснил, как Россия будет разговаривать со странами Запада
В МИД России указали на возможный пересмотр неядерного статуса Японии
«Не было недостатка в доброй воле»: Лавров о позиции России по Украине
Лавров заявил о подготовке НАТО к войне с Россией
Пассажирку не пустили в самолет из-за чемодана со слишком большими колесами
Корова стала звездой среди ученых из-за интеллектуальных способностей
Жительница Новосибирска завела 11 попугаев
Почему не работает WhatsApp 20 января: где сбои в России, когда заблокируют
Лавров оценил помощь КНДР в борьбе с украинскими войсками
«В головах и планах»: Лавров назвал ключевую цель европейских лидеров
Юрист оценил предписание ФАС для ПИК обеспечить доступ провайдеров к МКД
Лавров раскрыл, чего не смог добиться Запад в отношении России
Главу Звездного городка отправили под домашний арест
21 января — День инженерных войск России: история и современность
Постоялец одной из гостиниц Москвы попался полиции с килограммом кокаина
Российский регион подключили к московской системе оплаты проезда
Загадочное сообщение Цискаридзе о женитьбе взбудоражило его поклонников
Минобороны объявило набор военных в новые подразделения БПЛА
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.