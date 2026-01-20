Прохожий набросился с кулаками на водителя скорой помощи В Санкт-Петербурге прохожий повздорил с водителем скорой помощи и избил его

Житель Санкт-Петербурга набросился на 38-летнего водителя скорой помощи около дома № 74 на Ленинском проспекте, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Приехавшие на вызов правоохранители выяснили, что мужчина проходил мимо и повздорил с медицинским работником.

Возле парадной дома № 74 по Ленинскому проспекту неизвестный избил водителя бригады скорой помощи. Прибывшими на место полицейскими установлено, что у водителя произошел конфликт с прохожим, который накинулся на него с кулаками, — говорится в сообщении.

У пострадавшего диагностировали ушибы, госпитализация ему не потребовалась. После оказания первичной помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили на амбулаторное лечение. Сотрудники полиции устанавливают личность дебошира.

Ранее житель Комсомольска-на-Амуре распылил фельдшеру скорой помощи содержимое перцового баллончика прямо в лицо. Мужчина вызвал медиков в связи с жалобами на плохое самочувствие. Врачи попросили его подписать стандартные документы о согласии на проведение осмотра и обработку персональных данных, но в ответ пациент проявил агрессию.

До этого в городе Котельники Московской области умер 47-летний мужчина, потому что скорая помощь не смогла подъехать к дому — проезд был перекрыт машинами, припаркованными во втором и третьем рядах. Семья скончавшегося обратилась в полицию.