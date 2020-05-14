Присвоившая 109 млн чиновница оштрафована на 40 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/4a0ffed2-9607-11ea-978a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Петербурге Невский суд оштрафовал сотрудницу Центра соцпомощи Елену Салову, обвиняемую в нецелевом расходовании бюджетных средств. Ей назначен судебный штраф в 40 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2017 году Санкт-Петербургский центр соцпомощи получил субсидию в размере 109 080 500 рублей. Директор центра Александр Иванищев и его заместитель Салова вступили в сговор, чтобы заключить договоры на оказание социальных услуг, а также подписать акты о выполненных социальных услугах, которые фактически не оказывались. В общей сложности было составлено актов не менее чем на 1124 тысячи рублей.

Невский суд оштрафовал Салову на 40 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс». Отмечается, что дело было закрыто по ходатайству следователя, поскольку Салова обвинялась в преступлении средней тяжести и ранее не была судима. Кроме того, она уже возместила причинённый вред.

Как писал NEWS.ru, бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Фролов получал взятки от руководства компании «Кредитмпэкс» за «крышевание» сомнительных операций. В ходе следствия было установлено, что Фролов ежемесячно в течение шести лет получал по 100–150 тысяч евро. Деньги ему передавали во время обедов в разных кафе.