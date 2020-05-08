€100 тысяч на обед: раскрыта схема «крышевания» банка полковником ФСБ

https://static.news.ru/photo/be5fc736-6fce-11ea-a119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Фролов получал взятки от руководства «Кредитмпэкс» за «крышевание» сомнительных операций. В ходе следствия было установлено, что Фролов ежемесячно в течение шести лет получал по 100–150 тысяч евро. Деньги ему передавали во время обедов в разных кафе.

Об этом следствию стало известно из показаний другого полковника ФСБ — Кирилла Черкалина, который обвиняется в мошенничестве.

Всё это началось в 2007 году, когда проверка Центробанка выявила в банке «Кредитмпэкс» сомнительные операции с контрагентами. Представители банка вышли на Фролова и попросили его оказать покровительство, в обмен пообещав ему 0,1% в валюте от операции с «ненадлежащими контрагентами». Свою долю Фролов получал ежемесячно во время обедов в «Кофемании». Его уходящим из кафе с пакетом в руках видел экс-полковник Черкалин.

В 2013 году Фролова уволили со службы в связи с утратой доверия. Общая сумма взяток, которые он получил от банка, превысила 87 миллионов рублей, передаёт «Коммерсант».

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