Приморских работников не пустили на заводы из-за отсутствия прививки

Работников на заводах в Приморье массово отстранили от работы из-за того, что те вовремя не сделали прививку от коронавируса. На авиазаводе «Прогресс» были отстранены 404 человека, пишет «ФедералПресс».

Работников заводов в Приморье массово отстранили от работы из-за того, что те не привились. На авиазаводе «Прогресс», по данным ФППК, отстранены 404 человека, — сообщает издание.

Схожая ситуация произошла на другом заводе Приморского края: по имеющимся данным более тысячи человек не смогли пройти через проходную ССК «Звезда» из-за отсутствия прививки от коронавируса.

В Федерации профсоюзов уже обратились за помощью к губернатору края Олегу Кожемяко. Руководство ведомства направило список из сотни отстранённых работников Приморья.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что работодатель имеет право перевести на дистанционный режим работы сотрудника, отказавшегося от вакцинации. При этом если удалённый формат не предусмотрен, работника могут отстранить от обязанностей.