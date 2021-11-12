Работодателям разрешили отстранять сотрудников без прививки

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что работодатель имеет право перевести на дистанционный режим работы сотрудника, отказавшегося от вакцинации. Он добавил, что, если «удалёнка» не предусмотрена, то такого сотрудника нужно отстранить от работы. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Люди, которые не были вакцинированы, должны быть переведены либо на дистанционную работу, либо, если дистанционный формат не предусмотрен, они, к сожалению, не допускаются к работе, но в таком случае не получают заработную плату, — заявил Лисовец.

Эксперты отмечают, что право вакцинироваться или нет остаётся за людьми, но работодатель также несёт ответственность за выполнение предписаний.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что власти хотят ввести QR-коды повсеместно, так как, по мнению медика, это является действенной принудительной мерой к вакцинации. При этом он выразил свою поддержку в этом решении.

Известно, что многие эксперты, политики и представители общественных организаций выступили против нововведения. По их мнению, подобные меры сильно ограничивают людей в их правах.